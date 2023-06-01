В пятницу в Украину придут дожди: прогноз погоды от Натальи Диденко

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"В пятницу в Украину придет атмосферный фронт. Он наконец-то принесет более серьезные дожди. Дожди будут с грозами, временами ливневого характера. Будут проходить осадки вместе с фронтом, разумеется", - написала она.

По ее словам, без осадков будет на Днепропетровщине, Полтавщине и нескольких других регионах, а в Приазовье прогнозируется локальный дождь.

Температура воздуха будет достигать +28 градусов, холоднее будет разве что на Волыни и Ровенщине.

"В Киеве 2 июня в течение дня до +27 градусов, дожди с грозой предполагаются вечером в пятницу", - резюмировала Диденко.