В пятницу в Украину придут дожди: прогноз погоды от Натальи Диденко
В пятницу, 2 июня, в Украину наступит атмосферный фронт и принесет сильные дожди с грозами. Температура воздуха будет достигать +28
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
"В пятницу в Украину придет атмосферный фронт. Он наконец-то принесет более серьезные дожди. Дожди будут с грозами, временами ливневого характера. Будут проходить осадки вместе с фронтом, разумеется", - написала она.
По ее словам, без осадков будет на Днепропетровщине, Полтавщине и нескольких других регионах, а в Приазовье прогнозируется локальный дождь.
Температура воздуха будет достигать +28 градусов, холоднее будет разве что на Волыни и Ровенщине.
"В Киеве 2 июня в течение дня до +27 градусов, дожди с грозой предполагаются вечером в пятницу", - резюмировала Диденко.
- На 1 июня Диденко прогнозировала в Украине теплую погоду практически без осадков.
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