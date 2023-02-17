В пятницу и в выходные дефицита мощности в Украине не прогнозируют, – Минэнерго
В пятницу, 17 февраля, и в ближайшие два дня дефицит мощности в Украине не прогнозируется. Генерация электроэнергии полностью покрывает ее потребление
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Сегодня и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление. Благодаря уменьшению спроса будет резерв мощности", - говорится в сообщении.
При этом в Минэнерго отметили, что в Одесской области в связи с ремонтом сети все еще возможны стабилизационные отключения.
В то же время в Харьковской области за последние сутки после ремонта поврежденных сетей заживили еще около 2 тысяч потребителей.
- В Киеве благодаря стабильному электроснабжению весь электротранспорт был возвращен на маршруты.
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