Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня и в выходные генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление. Благодаря уменьшению спроса будет резерв мощности", - говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго отметили, что в Одесской области в связи с ремонтом сети все еще возможны стабилизационные отключения.

В то же время в Харьковской области за последние сутки после ремонта поврежденных сетей заживили еще около 2 тысяч потребителей.