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В пятиэтажке Кривого Рога взорвался газ: пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок

3 апреля, 2023 понедельник
12:17
Общество

Утром 3 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего пострадали 10 человек

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС .

"3 апреля в 06:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Героев полка "Азов" Центрально-Городского района города Кривой Рог. По прибытии к месту происшествия чрезвычайники установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной во втором этаже жилого дома, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв. м", - говорится в сообщении.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание. В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда, однако разрушений несущих конструкций нет. Погибших тоже нет.

Пострадали 10 человек, семеро из которых от госпитализации отказались.

"Госпитализированы 3 травмированных: мужчина, 1956 года рождения, с ожогами тела, и 2 женщины, 1969 и 1932 годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения", - резюмировали в ДСНС.

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