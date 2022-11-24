В пяти регионах связь остается усложненной, - министр цифровой трансформации

Об этом информирует в телеграме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .

По состоянию на 16:32 в Украине постепенно возобновляется связь. В частности, наилучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Сумской, Черкасской, Закарпатской, Львовской, Ривненской областях и на Буковине.

Есть осложнения в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.

"Энергетики работают безостановочно, чтобы поскорее восстановить электроснабжение. Вместе с ним постепенно возвращается и связь. Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали раньше", - пишет Федоров.