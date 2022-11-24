В пяти регионах связь остается усложненной, - министр цифровой трансформации
После ракетных обстрелов 23 ноября по украинской энергетической инфраструктуре связь остается усложненной в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях
Об этом информирует в телеграме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .
По состоянию на 16:32 в Украине постепенно возобновляется связь. В частности, наилучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Сумской, Черкасской, Закарпатской, Львовской, Ривненской областях и на Буковине.
Есть осложнения в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.
"Энергетики работают безостановочно, чтобы поскорее восстановить электроснабжение. Вместе с ним постепенно возвращается и связь. Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали раньше", - пишет Федоров.
- Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где постоянно будет электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства
- 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электро- и водоснабжением.
- По состоянию на 14:43 электроэнергия подана во все области Украины: первое, к чему возобновили поставки, - объекты критической инфраструктуры, далее подключат жилищный сектор.
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