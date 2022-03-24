В пяти районах Киева работают мини-ярмарки: адреса
Ярмарки проходят в Голосеевском, Дарницком, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах. Будут работать они до 13:00
Об этом сообщают в КГГА.
Сегодня, 24 марта, в Киеве до 13:00 работают 8 продуктовых мини-ярмарок (до 5-7 палаток) в пяти районах города.
В частности, ярмарки работают по адресам:
- Голосеевский район – ул. Ломоносова в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской (на карте ул. Ломоносова, 5), ул. Новопироговская, 25, ул. Лятошинского, 14;
- Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
- Подольский район – ул. Верхний Вал, 26;
- Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;
- Шевченковский район – ул. Татарская, 3
- Напомним, КГГА обнародовала обновленное с 24 марта расписание движения наземного транспорта в Киеве.
- Добавим, кафиры с начала масштабной войны повредили в Киеве 87 жилых домов, 12 школ и 6 детсадов.
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