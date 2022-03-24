В пяти районах Киева работают мини-ярмарки: адреса

Об этом сообщают в КГГА.



Сегодня, 24 марта, в Киеве до 13:00 работают 8 продуктовых мини-ярмарок (до 5-7 палаток) в пяти районах города.



В частности, ярмарки работают по адресам:

Голосеевский район – ул. Ломоносова в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской (на карте ул. Ломоносова, 5), ул. Новопироговская, 25, ул. Лятошинского, 14;

Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;

Подольский район – ул. Верхний Вал, 26;

Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;

Шевченковский район – ул. Татарская, 3

Напомним, КГГА обнародовала обновленное с 24 марта расписание движения наземного транспорта в Киеве.

Добавим, кафиры с начала масштабной войны повредили в Киеве 87 жилых домов, 12 школ и 6 детсадов.

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"На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. Отмечаем, поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться", - добавляют в сообщении.