В пяти районах Киева 9 апреля работают восемь мини-ярмарок
9 апреля в Киеве работают восемь мини-ярмарок, на которых продают овощи, бакалею
Об этом сообщила КГГА .
"Ярмарки будут работать до 13:00. Мини-ярмарки в Дарницком районе будут работать до 16:00. График работы мини-ярмарок может оперативно меняться", - отметили в городской администрации.
- Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; ул. Голосеевская, 4-10; ул. Паньковская, 18;
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31; ул. Ревуцкого, 31;
- Деснянский район: ул. Сержа Лифаря, 13;
- Оболонский район ул. Иорданская, 7;
- Шевченковский район ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
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