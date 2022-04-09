В пяти районах Киева 9 апреля работают восемь мини-ярмарок

Об этом сообщила КГГА .



"Ярмарки будут работать до 13:00. Мини-ярмарки в Дарницком районе будут работать до 16:00. График работы мини-ярмарок может оперативно меняться", - отметили в городской администрации.

Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; ул. Голосеевская, 4-10; ул. Паньковская, 18;

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31; ул. Ревуцкого, 31;

Деснянский район: ул. Сержа Лифаря, 13;

Оболонский район ул. Иорданская, 7;

Шевченковский район ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

На миниярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.

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