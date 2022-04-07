В пяти районах Киева 7 апреля работают девять мини-ярмарок

Об этом сообщили в КГГА .



Ярмарки работают с 10:00 до 13:00, а в Дарницком районе – с 10:30.



Мини-ярмарки открыты по следующим адресам:

Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; ул. Ломоносова, 5; ул. Новопироговская, 52.

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31.

Днепровский район: бульвар Перова, 8

Святошинский район ул. Гната Юры, 5; ул. Кулибина, 4.

Шевченковский район ул. Татарская, 33; ул. Ружинская, 18

На мини-ярмарках продают картофель, овощи борщевого набора, бакалею и т.п., а расписание их работы может оперативно меняться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb