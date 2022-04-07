В пяти районах Киева 7 апреля работают девять мини-ярмарок
С 10:00 до 13:00 7 апреля в Киеве открыты девять мини-ярмарок
Об этом сообщили в КГГА .
Ярмарки работают с 10:00 до 13:00, а в Дарницком районе – с 10:30.
Мини-ярмарки открыты по следующим адресам:
- Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; ул. Ломоносова, 5; ул. Новопироговская, 52.
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31.
- Днепровский район: бульвар Перова, 8
- Святошинский район ул. Гната Юры, 5; ул. Кулибина, 4.
- Шевченковский район ул. Татарская, 33; ул. Ружинская, 18
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