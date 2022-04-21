В пяти районах Киева 21 апреля проведут шесть мини-ярмарок
С 10:00 до 16:00 21 апреля в Киеве будут работать шесть мини-ярмарок
Об этом сообщила КГГА .
На миниярмарках продают картофель, овощи борщевого набора, бакалею и т.д.
- Голосеевский район ул. Ломоносова (в пределах улиц Стельмаха и Ломоносова);
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31; ул. Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровский район: б-р Перова, 8;
- Подольский район: угол ул. Межигорской и Юрковской;
- Святошинский район ул. Игната Юры, 5; ул. Кулибина, 4.
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