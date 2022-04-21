В пяти районах Киева 21 апреля проведут шесть мини-ярмарок

Об этом сообщила КГГА .



На миниярмарках продают картофель, овощи борщевого набора, бакалею и т.д.

Голосеевский район ул. Ломоносова (в пределах улиц Стельмаха и Ломоносова);

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31; ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровский район: б-р Перова, 8;

Подольский район: угол ул. Межигорской и Юрковской;

Святошинский район ул. Игната Юры, 5; ул. Кулибина, 4.

Миниярмарки будут работать с 10:00 до 16:00. График их работы может оперативно изменяться.

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