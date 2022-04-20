В пяти районах Киева 20 апреля пройдут мини-ярмарки
С 10:00 до 16:00 20 апреля в пяти районах Киева проведут мини-ярмарки
Об этом сообщила КГГА .
На мини-ярмарках продают картофель, овощи борщевого набора, бакалею и т.д.
Мини-ярмарки пройдут:
- Голосеевский район: Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
- Дарницкий район: ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район: просп. Соборности, 4;
- Подольский район: просп. Правды, 5–11;
- Святошинский район: ул. Подлесная, 8
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное