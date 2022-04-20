В пяти районах Киева 20 апреля пройдут мини-ярмарки

Об этом сообщила КГГА .



На мини-ярмарках продают картофель, овощи борщевого набора, бакалею и т.д.



Мини-ярмарки пройдут:

Голосеевский район: Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

Дарницкий район: ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровский район: просп. Соборности, 4;

Подольский район: просп. Правды, 5–11;

Святошинский район: ул. Подлесная, 8

Мини-ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00, в Дарницком районе – с 10:30. График их работы может быть оперативно изменен.

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