В пяти районах Киева 17 апреля работают пять мини-ярмарок

Об этом сообщила КГГА .



На ярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.

Голосеевский район ул. Конева, 4 (в пределах ул. Ломоносова и ул. В. Касияна);

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровский район ул. Сулеймана Стальского, 29 (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Печерский район ул. Джона Маккейна, 39 (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Шевченковский район ул. Татарская, 33.



Миниярмарки работают с 10:00 до 16:00, а в Шевченковском районе – с 10:30. График их работы может оперативно изменяться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb