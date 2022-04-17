В пяти районах Киева 17 апреля работают пять мини-ярмарок
С 10:00 до 16:00 17 апреля в Киеве пройдут пять мини-ярмарок
Об этом сообщила КГГА .
На ярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.
Голосеевский район ул. Конева, 4 (в пределах ул. Ломоносова и ул. В. Касияна);
Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;
Днепровский район ул. Сулеймана Стальского, 29 (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
Печерский район ул. Джона Маккейна, 39 (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
Шевченковский район ул. Татарская, 33.
Миниярмарки работают с 10:00 до 16:00, а в Шевченковском районе – с 10:30. График их работы может оперативно изменяться.
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