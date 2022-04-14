В пяти районах Киева 14 апреля будут работать 8 мини-ярмарок, – КГГА

Об этом сообщила КГГА в Телеграмме.



"В пяти районах столицы сегодня будут работать 8 продуктовых мини-ярмарок", – говорится в сообщении.



Будут продавать картофель и другие овощи борщового набора, бакалею и т.д.



"Мини-ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00. В Дарницком районе работа мини-ярмарок начнется в 10:30. График работы может оперативно меняться", – добавили в администрации.



В Голосеевском районе мини-ярмарки будут действовать по адресам: ул. Ломоносова, 5 (в пределах улиц Стельмаха и Ломоносова) и ул. Новопироговская, 25.



В Дарницком: ул. Анны Ахматовой, 31 и на ул. Евгения Харченко, 41-47.



В Днепровском б-р Перова, 8.



В Подольском районе: пересечение ул. Межигорской и Юрковской (на карте Юрковская, 34).



В Святошинском: ул. Гната Юры, 5 и на ул. Кулибина, 4.



Напомним, киевское метро с 15 апреля возобновит движение обоими путями на "синей" и "зеленой" ветвях.