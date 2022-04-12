CERT-UA предотвратила масштабную кибератаку на энергетический сектор
В пяти районах города Киева 12 апреля работают семь мини-ярмарок
12 апреля в Киеве работают семь мини-ярмарок, на которых реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.
Об этом сообщает КГГА.
В пяти районах Киева сегодня продолжаются семь мини-ярмарок.
КГГА отмечает, что график работы может оперативно меняться.
- Голосеевский район (10:00–13:00): просп. Науки, 88
- Дарницкий район (10:00–14:00): ул. Анны Ахматовой, 31 и ул. Евгения Харченко, 41-47
- Днепровский район: б-р Перова, 8
- Подольский район (10:00-14:00): пересечение ул. Межигорской и Юрковской (на карте Юрковская, 34)
- Святошинский район (10:00–14:00): ул. Игната Юры, 5 и ул. Кулибина, 4.
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