В пяти областях уволили руководителей прокуратур
Руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур уволили с должностей
Об этом передает ОГПУ .
Так, 25 января стало известно, что генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию с административных должностей руководителей Запорожской (Приходько Виктора Валерьевича), Кировоградской (Твердохлеба Владимира Николаевича), Полтавской (Столетнего Антона Владимировича), Сумской (Тубельца Алексея Леонидовича) и Черниговской (Василину Сергея Александровича) областных прокуратур.
- 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.
- Впоследствии он подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента. А позже и указы об увольнении руководителей пяти областей.
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