В пяти областях Украины развернут пилотный проект по комплексному восстановлению деоккупированных городов
В одном из населенных пунктов Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской начнут восстановление по новой программе build back better
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Выбраны по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное восстановление по принципу build back better. Речь идет не только об восстановлении жилья, но и больницах, школах, садах, ЦНАПах, объектах культуры и т.д. Все будет восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик", - отметил он.
Утверждается, что в ближайшее время инструмент должен заработать, а даты и первые проекты восстановления деоккупированных городов и сел уже определены.
- Напомним, мировой банк оценил восстановление Украины в $411 млрд. Однако эта сумма не учитывает разрушения на оккупированных территориях.
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