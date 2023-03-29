Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Выбраны по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное восстановление по принципу build back better. Речь идет не только об восстановлении жилья, но и больницах, школах, садах, ЦНАПах, объектах культуры и т.д. Все будет восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик", - отметил он.

Утверждается, что в ближайшее время инструмент должен заработать, а даты и первые проекты восстановления деоккупированных городов и сел уже определены.