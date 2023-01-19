В пяти областных центрах запустят сети бесплатных публичных Wi-Fi-зон
В Киеве, Днепре. Одессе, Харькове и Львове создадут сеть бесплатных Wi-Fi-зон, где в случае отключения электроэнергии будет доступен интернет в течение двух-четырех часов
Об этом сообщил гендиректор компании "Укртелеком" Юрий Курмаз в интервью Интерфакс-Украина.
Он отметил, что открыть сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон они решили в тех городах, где несколько лет назад модернизировали инфраструктуру Укртелекома и установили активные уличные шкафы "MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервисную платформу доступа (устройство, соединяющее абонентские линии с ядром сети – ИФ-У).
Курмаз добавил, что такие "серые шкафы" уже знакомы многим жителям пяти городов. На них уже прикрепили наклейки-указатели, с помощью которых можно понять, что есть бесплатный Wi-Fi. Сейчас таких Wi-Fi-зон в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове уже более 700.
- 3 января во все области Украины передали батареи для провайдеров, чтобы интернет работал в течение 10-12 часов после отключения света.
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