В пяти населенных пунктах Украины пройдут внеочередные выборы: решение Рады

Об этом передает Еспресо.TV.

Нардепы проголосовали за проекты постановлений "О назначении внеочередных выборов Покровского сельского головы Никопольского района Днепропетровской области" (№5634), "О назначении внеочередных выборов в Степном сельского головы Николаевского района Николаевской области" (№5768), "О назначении внеочередных выборов Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области "(№5806).

Там внеочередные выборы состоятся 31 октября 2021 года.

В свою очередь депутаты поддержали постановления "О назначении внеочередных выборов Новогуйвинского поселкового головы Житомирского района Житомирской области" (№6056) и "О назначении внеочередных выборов Озернянского сельского головы Тернопольского района Тернопольской области" (№6057). Внеочередные выборы в этих населенных пунктах состоятся 27 марта 2022 года.

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