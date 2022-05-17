В пять раз быстрее звука: США опробовали гиперзвуковую ракету
Военные США успешно опробовали гиперзвуковую ракету
Об этом сообщил Интерфакс-Украина .
Военно-воздушные силы США успешно запустили прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A и назвали это испытание большим достижением.
Пуск произошел 14 мая с бомбардировщиком Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии.
Разработчики сообщили, что скорость испытуемой ракеты в пять раз превысила скорость звука.
- Напомним, на космодроме "Плесецк" россияне произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
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