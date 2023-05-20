Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Все люди, способные мыслить в том же бункере, поняли, что война проиграна. Главная их задача, которую они сейчас и решают, - как удержаться во власти, проиграв войну. У них одно направление - поиски преемника, замены Путину ", – сказал политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что российскому народу будут просто объяснять, что уже и делают пропагандисты в РФ, говоря о войне не с Украиной, а со всем Западом, что им удалось спасти и сохранить Россию.

"А товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай. Но самое главное, посмотрите, как идет уничтожение Шойгу и Герасимова. Этим занимается Пригожин, ему позволено все. Власти после поражения придется объяснять, кто в нем виноват. Так вот виновники - разворовавшие армию полководцы-бездарности Шойгу и Герасимов. Взгляд, который навязывает Пригожин с подачи власти, разделяет 100-процентное сообщество, достаточно посмотреть на их телеграмы. Москва готовится к продолжению во власти этой группы после неизбежного поражения", - заметил Пионтковский.