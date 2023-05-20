В путинском бункере некоторые уже осознали неизбежность поражения РФ в войне, теперь готовятся удержать власть, - Пионтковский
Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что сейчас в Москве правящие группы думают о том, как удержаться у власти, проиграв войну, поэтому начинают поиски замены Путину.
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Все люди, способные мыслить в том же бункере, поняли, что война проиграна. Главная их задача, которую они сейчас и решают, - как удержаться во власти, проиграв войну. У них одно направление - поиски преемника, замены Путину ", – сказал политолог.
Андрей Пионтковский добавил, что российскому народу будут просто объяснять, что уже и делают пропагандисты в РФ, говоря о войне не с Украиной, а со всем Западом, что им удалось спасти и сохранить Россию.
"А товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай. Но самое главное, посмотрите, как идет уничтожение Шойгу и Герасимова. Этим занимается Пригожин, ему позволено все. Власти после поражения придется объяснять, кто в нем виноват. Так вот виновники - разворовавшие армию полководцы-бездарности Шойгу и Герасимов. Взгляд, который навязывает Пригожин с подачи власти, разделяет 100-процентное сообщество, достаточно посмотреть на их телеграмы. Москва готовится к продолжению во власти этой группы после неизбежного поражения", - заметил Пионтковский.
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