Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Ежедневно по 2-3 прихода переходит от московского патриархата в ПЦУ. Особенно динамика перехода ощущается с обострением ситуации на фронте, и чем более кровавые бои, чем сложнее там ситуация, тем быстрее до прихожан УПЦ МП доходит, что необходимо принимать соответствующие решения. Церковь не делает из событий на фронте какой-то кампании, поскольку был задан определенный ориентир, что переход верующих должен происходить добровольно, когда за такое решение проголосует подавляющее большинство общины", - рассказала религиевед.

Людмила Филиппович добавила, что активно работают пропагандисты от ПЦУ. Например, на Буковине есть отец Роман Грищук, который где только можно обязательно рассказывает, кто такие православные священники, с кем они связаны, а также он утверждает нашу идентичность и призывает людей сознательно отнестись к выбору.

"УПЦ уже нецелостна, россияне отхапали три епархии в Крыму, Ровенковскую епархию на Донетчине, Бердянскую епархию на юге Украины. Я думаю, что аппетиты оккупантов на этом не будут удовлетворены, они будут понемногу оттяпывать то, что им не принадлежит, но то, что они считают своим", - сказала Филиппович.

Карта переходов общин из московского патриархата на май 2023 года







