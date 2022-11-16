В ПСЖ задержки с зарплатой. Мбаппе разочарован, - L'Equipe

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации источника, в начале октября Мбаппе заметил, что зарплата за сентябрь еще не поступила на его счет. Через день-два французский форвард получил некоторую часть, однако долг все еще полностью не погашен.

Окружение звездного игрока уже спросило боссов ПСЖ о причине задержки. Представители парижского клуба объясняют долги с проблемами с ФФП (прим. – финансовый фэйр-плей).

В ПСЖ также жалуются на неполадки с учетными записями, но ни одна из названных причин не удовлетворила представителей Килиана Мбаппе, зарабатывающего 70 млн евро в год.