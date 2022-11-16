В ПСЖ задержки с зарплатой. Мбаппе разочарован, - L'Equipe
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе разочарован несвоевременным зачислением заработной платы
Об этом сообщает L'Equipe .
По информации источника, в начале октября Мбаппе заметил, что зарплата за сентябрь еще не поступила на его счет. Через день-два французский форвард получил некоторую часть, однако долг все еще полностью не погашен.
Окружение звездного игрока уже спросило боссов ПСЖ о причине задержки. Представители парижского клуба объясняют долги с проблемами с ФФП (прим. – финансовый фэйр-плей).
В ПСЖ также жалуются на неполадки с учетными записями, но ни одна из названных причин не удовлетворила представителей Килиана Мбаппе, зарабатывающего 70 млн евро в год.
Новое соглашение с парижанами 23-летний Килиан Мбаппе заключил в мае 2022 года. Оно рассчитано на два сезона с опцией продления еще на год.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 20 матчей, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.
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22 мая Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ.
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