В ПСЖ решили заманить Зидана в Париж благодаря космической зарплате

Об этом сообщает Foot Mercato.



По информации источника, совет директоров ПСЖ считает, что только 49-летний Зинедин Зидан способен навести порядок в звездной раздевалке. Боссы парижан предложили тренеру космическую зарплату в размере 12 млн евро в год, чтобы привлечь его во Францию.



Контракт нынешнего тренера ПСЖ Мауриси Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года. Аргентинец зарабатывает 8 млн евро в год.



Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", из которого он уволился в мае 2021 года. За свою тренерскую карьеру француз трижды выиграл Лигу чемпионов.

17 ноября стало известно, что экстренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в МЮ , потому что он заинтересован в работе в ПСЖ.

30 ноября президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможном назначении Зинедина Зидана на должность главного тренера команды.

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