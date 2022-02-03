В ПСЖ решили заманить Зидана в Париж благодаря космической зарплате
Боссы французского ПСЖ хотят, чтобы Зинедин Зидан возглавил их команду
Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, совет директоров ПСЖ считает, что только 49-летний Зинедин Зидан способен навести порядок в звездной раздевалке. Боссы парижан предложили тренеру космическую зарплату в размере 12 млн евро в год, чтобы привлечь его во Францию.
Контракт нынешнего тренера ПСЖ Мауриси Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года. Аргентинец зарабатывает 8 млн евро в год.
Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", из которого он уволился в мае 2021 года. За свою тренерскую карьеру француз трижды выиграл Лигу чемпионов.
- 17 ноября стало известно, что экстренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в МЮ , потому что он заинтересован в работе в ПСЖ.
- 30 ноября президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможном назначении Зинедина Зидана на должность главного тренера команды.
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