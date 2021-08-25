В ПСЖ подтвердили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет уйти из клуба

Об этом сообщает RMC Sport .



Желание Мбаппе подтвердил спортивный директор ПСЖ Леонардо.



"Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если "Реал" сделает предложение, для меня все ясно. Я озвучиваю позицию, которая, как мне кажется, понятна всем. Мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, но это случится на наших условиях ", - рассказал Леонардо.

22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.



Форвард стоит 160 млн евро - это самый высокий показатель среди всех футболистов мира.



В 2018 году Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.

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