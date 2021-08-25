Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт В ПСЖ подтвердили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет уйти из клуба

В ПСЖ подтвердили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет уйти из клуба

25 августа, 2021 среда
19:30
Спорт Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть французский ПСЖ в летнее трансферное окно

Об этом сообщает RMC Sport .

Желание Мбаппе подтвердил спортивный директор ПСЖ Леонардо.

"Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если "Реал" сделает предложение, для меня все ясно. Я озвучиваю позицию, которая, как мне кажется, понятна всем. Мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, но это случится на наших условиях ", - рассказал Леонардо.

22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.

Форвард стоит 160 млн евро - это самый высокий показатель среди всех футболистов мира.

В 2018 году Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Килиан Мбаппе
Читайте также:
Керсті Кальюлайд
23 августа, 2021 понедельник
Президент Эстонии на саммите "Крымской платформы" вспомнила, как видела 3-летнего ребенка, который бежал по минному полю в Чонгаре
22 августа, 2021 воскресенье
Зеленский ответил Меркель: "Я бы не смешивал два вопроса - по" Северному потоку 2 "и по производству водорода"
24 августа, 2021 вторник
Рада предварительно утвердила Большой герб Украины
Киев
+23
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.62
    Покупка 26.62
    Продажа 26.86
  • EUR
    Покупка 31.11
    Продажа 31.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
25 августа
19:28
Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде
19:21
Наталья Диденко
В Украину идут дожди с грозами, по утрам и ночами будет свежо, - синоптик Наталья Диденко
18:50
экс-президент-беглец Виктор Янукович
Дело о "Межигорье": ВАКС позволил расследовать производство по Януковичу
18:27
В Киеве центры админуслуг начали принимать е-паспорта в "Дии"
18:26
Бельгия законодательно закрепила право забирать мяч, заброшенный во двор соседа
18:19
Офис "Харьковского антикоррупционного центра" ограбили
18:19
Пьетро Пеллегри
Форвард оставил "Монако" ради "Милана" перед матчем с "Шахтером" в ЛЧ
18:16
Резников временно возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ
17:59
Зеленский
Должен быть выходным: Зеленский внес в Раду законопроект о Дне украинской государственности
17:58
Ахмад Масуд
Станет ли Ахмад Масуд "Панджшерским львом" - 2?
17:55
Ольга Харлан
Это ужасно, но я слушаю Моргенштерна, - олимпийская чемпионка Харлан о любимой музыке
17:40
День в зоне ООС: оккупанты стреляли из гранатометов и запускали беспилотник
17:29
ЕС требует от Польши "разобраться с мигрантами", та заявляет: Беларусь не пропускает гумпомощь
17:26
"Монако" - "Шахтер"
"Шахтер" - "Монако": букмекеры назвали фаворита матча плей-офф Лиги чемпионов
17:22
В аэропорту Борисполь задержали иностранца: его разыскивал Интерпол
17:00
погода
Какую погоду ожидать украинцам в сентябре: прогноз от Укргидрометцентра
16:59
Промпроизводство в Украине за семь месяцев сократилось до 1,8%, - Госстат
16:55
У Вакарчука родился сын
16:51
киберполиция
Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра с прибылью более 15 млн грн
16:49
Елена Федота
Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:39
Вывозили породы грузовиками: СБУ раскрыла хищение украинских недр на 70 млн грн
16:36
Оккупанты разместили с нарушением линий отвода более 100 единиц запрещенной техники на Донбассе
16:27
В парламенте Армении произошла потасовка после обвинений экс-министра обороны в продаже "белых билетов" в армию
16:10
Китай космос
Китай запустит в космос 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
16:09
Минэкономики
Минэкономики предлагает усилить защиту прав интеллектуальной собственности: законопроект вынесен на обсуждение
15:55
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson заявила, что после второй дозы вакцины уровень антител повысился в 9 раз
15:52
дия
COVID-Сертификат в "Дии" можно сгенерировать в несколько кликов, - Федоров
15:48
В России олимпийских чемпионов перед встречей с Путиным посадят на недельный карантин
15:45
В Китае школьники будут изучать предмет "Мысли Си Цзиньпина"
15:44
вакцинация
Учителей Ивано-Франковска премируют за COVID-прививки до конца лета
15:43
Сергей Марченко
Марченко ожидает перевыполнения госбюджета по доходам в 2021 году
15:36
На территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев, - МИД
15:21
Петраков довызвал в сборную Украины голкипера "Динамо"
15:13
коронавирус
Разведка США не смогла окончательно доказать происхождение коронавируса из лаборатории в Ухане за недостаточностью улик, - СМИ
15:13
Правительство изменило правила пограничного режима в районах у линии разграничения
14:57
Гражданин Израиля стрелял в Умани, один человек в больнице
14:47
Клуб УПЛ остался без главного тренера
14:41
"Сладкий сон Путина": большой Герб может стать первым шагом к федерализации Украины, - эксперт
14:36
В Украине объявили штормовое предупреждение: регионы накроет непогода
14:29
Nirvana
Голый малыш с обложки альбома Nirvana вырос и подал в суд за распространение порнографии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV