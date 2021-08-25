В ПСЖ подтвердили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет уйти из клуба
Французский нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть французский ПСЖ в летнее трансферное окно
Об этом сообщает RMC Sport .
Желание Мбаппе подтвердил спортивный директор ПСЖ Леонардо.
"Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если "Реал" сделает предложение, для меня все ясно. Я озвучиваю позицию, которая, как мне кажется, понятна всем. Мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, но это случится на наших условиях ", - рассказал Леонардо.
22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
Форвард стоит 160 млн евро - это самый высокий показатель среди всех футболистов мира.
В 2018 году Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.
- 2 апреля стало известно, что Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно за 120-150 млн евро.
- 21 мая сообщалось, что Мбаппе собирается продолжить карьеру в "Реале" .
- 29 июля форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с парижским топ-клубом
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.51
- Актуальное
- Важное