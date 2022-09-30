В ПСЖ отреагировали на желание Месси бесплатно уйти из клуба
Боссы французского ПСЖ предложили аргентинцу Лионелю Месси продлить контракт
Об этом сообщает El Larguero.
Контракт Лионеля Месси с ПСЖ истекает уже 30 июня 2023 года. Сообщалось, что аргентинец не будет продлевать свое соглашение и уже по завершении сезона бесплатно уйдет от парижан.
Парижане предлагают Лионелю Месси продолжение сотрудничества по схеме 1+1. Финансовые условия почти такие же, как сейчас – 30 млн евро в год.
В этом сезоне 35-летний Месси провел 11 матчей, забил 6 голов и совершил 8 ассистов. Летом 2021 года аргентинец бесплатно покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ.
- 28 сентября Лионель Месси сделал дубль за сборную Аргентины в товарищеском матче против Ямайки и вышел на третье место среди лучших бомбардиров национальных команд.
- 30 сентября стало известно, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.
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