В ПСЖ отреагировали на желание Месси бесплатно уйти из клуба

Об этом сообщает El Larguero.

Контракт Лионеля Месси с ПСЖ истекает уже 30 июня 2023 года. Сообщалось, что аргентинец не будет продлевать свое соглашение и уже по завершении сезона бесплатно уйдет от парижан.

Парижане предлагают Лионелю Месси продолжение сотрудничества по схеме 1+1. Финансовые условия почти такие же, как сейчас – 30 млн евро в год.

В этом сезоне 35-летний Месси провел 11 матчей, забил 6 голов и совершил 8 ассистов. Летом 2021 года аргентинец бесплатно покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ.

28 сентября Лионель Месси сделал дубль за сборную Аргентины в товарищеском матче против Ямайки и вышел на третье место среди лучших бомбардиров национальных команд.

30 сентября стало известно, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.

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