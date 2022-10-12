В ПСЖ определились с суммой, которую хотят получить за самого дорогого футболиста мира, - The Telegraph
Французский футбольный клуб ПСЖ согласится зимой отпустить форварда Килиана Мбаппе за 300 – 350 млн евро
Об этом сообщает The Telegraph .
По информации британского издания, ПСЖ не намерена отпускать французского нападающего зимой 2023 года, несмотря на то, что сам Мбаппе решил покинуть команду. Поэтому парижане потребуют у потенциальных покупателей 300-350 млн евро.
Руководство ПСЖ настаивает, что Мбаппе должен отработать контракт с парижанами, который он продлил до 2025 года.
23-летний француз выступает за ПСЖ с 2018 года. До этого он играл за "Монако".
В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижский клуб 13 матчей и забил 12 голов.
По данным Transfermarkt, форвард ПСЖ является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
-
22 мая Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное