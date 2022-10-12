Об этом сообщает The Telegraph .

По информации британского издания, ПСЖ не намерена отпускать французского нападающего зимой 2023 года, несмотря на то, что сам Мбаппе решил покинуть команду. Поэтому парижане потребуют у потенциальных покупателей 300-350 млн евро.

Руководство ПСЖ настаивает, что Мбаппе должен отработать контракт с парижанами, который он продлил до 2025 года.

23-летний француз выступает за ПСЖ с 2018 года. До этого он играл за "Монако".

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижский клуб 13 матчей и забил 12 голов.

По данным Transfermarkt, форвард ПСЖ является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

22 мая Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ.

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