В ПСЖ определились, нужен ли им Роналду
Французский ПСЖ не будет покупать португальскую звезду Криштиану Роналду
Об этом сообщает ESPN .
По информации источника, агент Роналду Жорже Мендеш контактировал с ПСЖ по поводу возможного трансфера португальца. Однако парижане отказались от услуг 37-летнего футболиста.
Тренерский штаб Кристофа Гальтье не считает Роналду необходимым усилием. У команды также нет возможности платить португальцу желаемую зарплату.
2 июля стало известно, что Криштиану Роналду якобы решил уйти из МЮ, португалец вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.
По информации СМИ, среди претендентов на Криштиану Роналду есть испанская "Барселона", английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".
Статистика Роналду и МЮ в сезоне 2021/22:
Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.
С тех пор, как португалец на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.
- 2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".
- 3 июля сообщалось, что португалец решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.
- 5 июля агент Роналду начал переговоры о возможном трансфере с "Барселоной".
- 11 июля главный тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в клубе.
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