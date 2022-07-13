Об этом сообщает ESPN .

По информации источника, агент Роналду Жорже Мендеш контактировал с ПСЖ по поводу возможного трансфера португальца. Однако парижане отказались от услуг 37-летнего футболиста.

Тренерский штаб Кристофа Гальтье не считает Роналду необходимым усилием. У команды также нет возможности платить португальцу желаемую зарплату.

2 июля стало известно, что Криштиану Роналду якобы решил уйти из МЮ, португалец вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.

По информации СМИ, среди претендентов на Криштиану Роналду есть испанская "Барселона", английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".

Статистика Роналду и МЮ в сезоне 2021/22:

Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

С тех пор, как португалец на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.

2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".

3 июля сообщалось, что португалец решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.

5 июля агент Роналду начал переговоры о возможном трансфере с "Барселоной".

11 июля главный тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в клубе.

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