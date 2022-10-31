В Псковской области РФ неизвестным взрывом повредило два вертолета
Ночью 30 октября в Псковской области РФ, на территории военного аэродрома "Веретье" у российско-латвийской границы, неизвестным взрывом повредило два вертолета Ка-52
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.
По информации ресурса, несколько взрывов раздалось в 22 часов вечера. Взрывы были так сильны, что обломки флюзеляжа разбрасывало на 200 метров вокруг.
Отмечается, что летательные аппараты находились на аэродроме по ремонту. Причина взрывов неизвестна.
Главное управление разведки Украины отмечает, что кроме двух уничтоженных вертолетов, еще два существенно повреждены. В воинской части проходят следственные действия по поиску диверсионных групп.
По данным ГУР, Ка-52 "Аллигатор" - разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость – около $16 млн.
- 30 октября в село Никольское в Белгородском районе РФ прилетел снаряд, повреждены линии электропередач.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное