В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках
В системе Prozorro с 23 апреля открыли данные о вооруженных оборонных закупках
Об этом сообщает Министерство экономики .
Отображение информации о вооруженных оборонных закупках стало доступно в Prozorro с 23 апреля.
По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бигун, теперь оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих вооруженных закупках. К этому их обязывает новая редакция Закона "Об оборонных закупках".
"Из нашего опыта, только сам факт того, что информация о ваших закупках будет публиковаться в Prozorro, является стимулом более тщательно подходить к их проведению", - сказала Бигун.
Она уточнила, что оборонные заказчики будут отчитываться о закупках питания, вещевого имущества горючего и т.п. на сумму от 200 тыс. грн для товаров и услуг и 1,5 млн грн - работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.
В случае закупок услуг питания заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу.
Закон предусматривает, что оборонные заказчики и военные части должны публиковать отчеты в систему Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня им предстоит отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- 5 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что новая система закупок продовольствия для защитников еще не разработана, поэтому правительство разрешило продлить действующие контракты на поставку еще на 3 месяца.
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