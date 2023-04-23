В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках

Об этом сообщает Министерство экономики .

Отображение информации о вооруженных оборонных закупках стало доступно в Prozorro с 23 апреля.

По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бигун, теперь оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих вооруженных закупках. К этому их обязывает новая редакция Закона "Об оборонных закупках".

"Из нашего опыта, только сам факт того, что информация о ваших закупках будет публиковаться в Prozorro, является стимулом более тщательно подходить к их проведению", - сказала Бигун.

Она уточнила, что оборонные заказчики будут отчитываться о закупках питания, вещевого имущества горючего и т.п. на сумму от 200 тыс. грн для товаров и услуг и 1,5 млн грн - работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

В случае закупок услуг питания заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу.

Закон предусматривает, что оборонные заказчики и военные части должны публиковать отчеты в систему Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня им предстоит отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.