В Протасовом Яру высадили аллею в память о Ратушном

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Всего было взорвано 37 дубов, елей и берез.

Вместе с коммунальщиками и жителями района высаживали деревья генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король и начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Король отметил, что Ратушный боролся за экологическое настоящее и будущее столицы, сначала как активист, а после полномасштабного вторжения – как военный. Он также добавил, что аллея станет символом мужества и несокрушимости каждого, кто защищает нашу страну от оккупантов.

"Каждый из нас должен помнить всех, кто отдал жизнь за свободное будущее Украины. Одним из таких был Роман Ратушный. Он боролся за экологическое настоящее и будущее Киева, возглавлял Общественную организацию "Защитим Протасов Яр", а с началом полномасштабного вторжения вступил в рядов Вооруженных сил Украины. В знак памяти о Романе Ратушном, – общественном деятеле и защитнике Украины, недалеко от мурала, названного в его честь, высадили дубы, ели и березы", сказал Алексей Король.

Роман Ратушный был участником Революции Достоинства, с первых дней полномасштабной русско-украинской войны с оружием в руках защищал Киев, а затем воевал на Сумщине и под Изюмом, где погиб обороняя Украину.

9 июня 2022 Роман Ратушный погиб под Изюмом.

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