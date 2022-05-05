В прошлые сутки Воздушные силы ВСУ ликвидировали 2 самолета врага, 4 беспилотника и 3 ракеты

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"4 мая российский враг продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Всего за сутки уничтожено девять воздушных целей. Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты. Зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск уничтожены еще два БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Игнат подчеркнул, что авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.

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