В прошлом году за организацию "референдума" на Донбассе в 2014 году осудили более 80 человек, - СБУ
За прошлый год СБУ сообщила о подозрении более 100 организаторам антиконституционного "референдума" 2014 года в Донецкой и Луганской областях, из них осудили 80 человек
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности отмечает, что среди осужденных – депутаты поселковых советов, так называемые председатели избирательных участков и вражеские агитаторы.
Кроме этого, в 2022 году СБУ обнаружила еще 5 жителей региона, которые способствовали в организации и проведении псевдореферендума.
По данным следствия, они являлись участниками так называемых участковых избирательных комиссий и осуществляли сбор подписей за признание незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.
Справка: Террористические группировки ЛНР и ДНР провели три "референдума" 11 мая 2014 во время начала оккупации в некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Ни одна международная организация, в частности ОБСЕ, Совет Европы не послали своих официальных наблюдателей, поскольку в таких случаях их приглашает официальное правительство.
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