Об этом пишет российское издание "Верстка".

Если верить данным российского МЧС, которые исследовало издание, это рекордное количество взрывов на территории РФ за последние 10 лет. Так, в 2013 году было зафиксировано 8 взрывов, в 2021 – 20, а в 2022 – 83.

В статистику МЧС за 2022 год попали взрывы жилых домов, складов, шахт, а также взрыв на Крымском мосту. Кроме того, министерство учитывает взрывы, произошедшие в результате пожаров. Но самая распространенная причина взрывов – взрывоопасный предмет, то есть бомба, ракета, мина, граната. На взрывы по этой причине пришлось 55 из 83 случаев в год.

В течение года в результате таких событий в России погибли 55 человек, а 10 647 пострадали.

Издание считает, что такой рост количества взрывов напрямую связан с войной.