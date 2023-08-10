В прошлом году в РФ произошло рекордное количество взрывов за последнее десятилетие, – СМИ
В течение 2022 года на территории РФ, по данным российского министерства по чрезвычайным ситуациям, произошло 83 взрыва по разным причинам
Об этом пишет российское издание "Верстка".
Если верить данным российского МЧС, которые исследовало издание, это рекордное количество взрывов на территории РФ за последние 10 лет. Так, в 2013 году было зафиксировано 8 взрывов, в 2021 – 20, а в 2022 – 83.
В статистику МЧС за 2022 год попали взрывы жилых домов, складов, шахт, а также взрыв на Крымском мосту. Кроме того, министерство учитывает взрывы, произошедшие в результате пожаров. Но самая распространенная причина взрывов – взрывоопасный предмет, то есть бомба, ракета, мина, граната. На взрывы по этой причине пришлось 55 из 83 случаев в год.
В течение года в результате таких событий в России погибли 55 человек, а 10 647 пострадали.
Издание считает, что такой рост количества взрывов напрямую связан с войной.
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