В прошлом году Польша выделила помощь Украине почти на $7 млрд.
В 2022 году Польша помогла Украине и гражданам почти на 30 млрд злотых, что достигает $7 млрд. Это около 1% ВВП страны
Об этом сообщила министр финансов Польши Магдалена Жечковская в интервью радио ZET.
"Трехдневная спецоперация" в Украине продолжается уже больше года. Страны Запада ввели строгие санкции против России, хотя сами расплачиваются за это экономической нестабильностью, включая даже рецессию. Польша стала важнейшим логистическим центром по оказанию помощи", - отметила она.
В частности, госпожа министр оценила, что в прошлом году Польша выделила помощь Украине на 1% ВВП собственной страны, достигающей почти $7 млрд.
- Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда утвердил, что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29.
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