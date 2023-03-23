В прошлом году Польша выделила помощь Украине почти на $7 млрд.

Об этом сообщила министр финансов Польши Магдалена Жечковская в интервью радио ZET.

"Трехдневная спецоперация" в Украине продолжается уже больше года. Страны Запада ввели строгие санкции против России, хотя сами расплачиваются за это экономической нестабильностью, включая даже рецессию. Польша стала важнейшим логистическим центром по оказанию помощи", - отметила она.

В частности, госпожа министр оценила, что в прошлом году Польша выделила помощь Украине на 1% ВВП собственной страны, достигающей почти $7 млрд.