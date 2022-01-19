В прошлом году мы оказали больше помощи, чем когда-либо с 2014 года, - Блинкен об оборонной помощи для Украины
За последний год США предоставили Украине больше оборонной помощи, чем когда-либо с 2014 года, и планируют предоставить ее еще больше в течение следующих нескольких недель
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
По его словам, США надеются на дипломатическое урегулирование ситуации с Россией. В то же время, Вашингтон планирует предоставить Украине дополнительное вооружение в течение следующих нескольких недель.
"Мы оказали больше помощи в прошлом году, чем когда-либо с 2014 года", - сказал Блинкен.
Также США уже запланировали предоставить Киеву дополнительную оборонную помощь в случае новой агрессии Москвы.
Блинкен подчеркнул, что украинцы должны держаться вместе, особенно в это время. По его словам, Россия стремится посеять разногласия в Украине.
"Не разрешайте Москве разделить вас", - подчеркнул госсекретарь США.
Кроме того, во время пресс-конференции Блинкен сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время назначить нового посла США в Киеве. По его словам, это должен быть человек, которому доверяет президент Байден.
В пятницу, 21 января, Энтони Блинкен встретится в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После нее госсекретарь США планирует снова проконсультироваться с Украиной.
"За последние несколько недель мы провели более сотни дипломатических консультаций, чтобы мы все выступали одним фронтом. Мы предпочитаем дипломатическое решение. Поэтому я еду в Берлин, чтобы проконсультироваться с партнерами", - сказал Блинкен.
- Напомним, 18 января был анонсирован неожиданный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его встреча с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
- Утром 19 января Энтони Блинкен прибыл в Киев и выступил перед дипломатами посольства США, где заявил, что президент РФ Владимир Путин может приказать атаковать Украину в кратчайшие сроки.
- Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудил российскую угрозу и экономическое сотрудничество стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное