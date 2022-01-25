В прошлом году к языковому омбудсмену более 3,5 тыс. раз обратились по поводу нарушений закона, больше всего - в Киеве и на Харьковщине

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.



Больше всего обращений к языковому омбудсмену поступило из Киева (557), Харьковской (339), Одесской (157), Днепропетровской (135), Запорожской (94), Донецкой (87), Киевской (82) и Луганской (80) областей.



Меньше всего нарушений граждане выявили в Черновицкой (7), Ровенской (6), Ивано-Франковской (5) и Тернопольской (5) областях.



Большинство обращений поступило в первом (1129) и третьем (1096) кварталах 2021 года. Во втором и четвертом кварталах поступило 670 и 679 обращений соответственно.



"Такая динамика объясняется, прежде всего, тем, что в указанных периодах вступили в силу отдельные статьи закона Украины "О обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Наиболее актуальными и массовыми (1044) оказались сообщения об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов о предоставлении услуг на государственном языке", - отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.



858 обращений зафиксировано по поводу нарушений непосредственно в сфере обслуживания. Больше всего писем о нарушении прав на получение услуг государственным языком поступило из Киева (245), Харьковской (88), Днепропетровской (44), Одесской (37) и Запорожской (41) областей.



"Довольно актуальной остается тема соблюдения языкового законодательства при размещении наружной рекламы и вывесок. Всего за отчетный период поступило 393 обращения", - отметили у омбудсмена.



Ежеквартально почти в равном количестве поступали обращения о нарушении языкового законодательства в органах государственной власти и органах местного самоуправления. В первом квартале граждане сообщили о 71 нарушении, во втором – о 70, в третьем – о 60 и в четвертом – о 61. Всего в течение года граждане зафиксировали 262 таких нарушения.



"Больше всего случаев несоблюдения языкового законодательства должностными лицами зафиксировано в Харьковской области - 43, Одесской - 35, Днепропетровской - 25, Донецкой - 22, Херсонской - 17 и в Киеве - 16", - отметили в пресс-службе уполномоченного по защите государственного языка.



В связи с тем, что с 16 июля 2021 года вступило в силу требование языкового закона об обязательной демонстрации фильмов на государственном языке на телевидении, в третьем квартале резко увеличилось количество обращений по поводу нарушений языкового законодательства в сфере телевидения и радиовещания - 125, тогда как в первом поступило 21 обращение, во втором – 19, а в четвертом – 5.



Всего в течение 2021 года поступило 171 обращение о трансляции фильмов на государственном языке на центральных телеканалах, а также об отсутствии перевода на государственный язык выступлений и интервью спикеров.



В сфере предоставления образовательных услуг в 2021 году граждане 157 раз обращались по поводу нарушений языкового законодательства отдельными педагогами заведений дошкольного, общего среднего, высшего образования Киева (31), Одесской (17) и Харьковской областей (14).



"По всем обращениям, которые поступили на рассмотрение уполномоченного в пределах компетенции, осуществлены надлежащие меры реагирования и направлены ответы заявителям" - отметили у омбудсмена.

Напомним, ранее секретариат уполномоченного по защите государственного языка сообщил, что по результатам проверки точек продаж печатные СМИ выполняют норму закона о 50% экземпляров на украинском языке.