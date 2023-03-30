Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

29 марта российская армия обстреляла из артиллерии, минометов и другого оружия населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Под ударами оказались Купянск, Волчанск, Стрелечья, Уды, Двуречная, Колодезное и другие города и села.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В с. Подолы три женщины ранены, их госпитализировали в больницу. В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет", - отметил руководитель ОВА.