В прошедшие сутки РФ обстреливала три района Харьковщины: повреждены дома и инфраструктура, ранены люди
В течение 29 марта российская армия атаковала три района Харьковской области, повреждены дома, хозяйственные постройки и инфраструктура. Три человека ранены
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
29 марта российская армия обстреляла из артиллерии, минометов и другого оружия населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Под ударами оказались Купянск, Волчанск, Стрелечья, Уды, Двуречная, Колодезное и другие города и села.
"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В с. Подолы три женщины ранены, их госпитализировали в больницу. В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет", - отметил руководитель ОВА.
- 28 марта, армия оккупантов нанесла удар по Богодухову на Харьковщине, повреждены 13 домов и детсад, есть раненый. А пгт Двуречная РФ атаковала более 150 раз. Позже террористы обстреляли село Подолы Купянского района.
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