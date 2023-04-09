В промзоне Гамбурга вспыхнул пожар: объявлена чрезвычайная опасность
В немецком Гамбурге, в районе Ротенбургсорт, вблизи складов вспыхнул масштабный пожар: из-за выброса химических компонентов и дыма пожарные предупредили об опасности
Об этом пишет Deutsche Welle.
В воскресенье, 9 апреля, в Гамбурге произошел пожар в промзоне, пожарные предупредили об опасности, так как произошло задымление и выброс химических компонентов в воздух.
В предупреждении ситуация классифицирована как чрезвычайная опасность, поэтому жителей на северо-востоке города призвали держать окна и двери закрытыми и защищаться от дыма. В местной полиции сообщили об эвакуации около 140 человек.
Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за этого пожара приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном.
- В гавани Пул на Юге Англии в море вылилось около 200 баррелей резервуарной жидкости, включая нефть.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное