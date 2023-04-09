В промзоне Гамбурга вспыхнул пожар: объявлена чрезвычайная опасность

Об этом пишет Deutsche Welle.

В воскресенье, 9 апреля, в Гамбурге произошел пожар в промзоне, пожарные предупредили об опасности, так как произошло задымление и выброс химических компонентов в воздух.

В предупреждении ситуация классифицирована как чрезвычайная опасность, поэтому жителей на северо-востоке города призвали держать окна и двери закрытыми и защищаться от дыма. В местной полиции сообщили об эвакуации около 140 человек.

Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за этого пожара приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном.