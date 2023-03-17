В промзоне Бахмута пограничники уничтожили группу вагнеровцев

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение дня между пограничниками и вагнеровцами продолжалось ожесточенное противостояние в одной из промзон Бахмута. Для поддержки атаки штурмовики применяли артиллерию. Несмотря на постоянные обстрелы бойцы ГПСУ отразили два вражеских штурма: 8 захватчиков ликвидировано, еще столько же ранено", - идет.