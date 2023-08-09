Об этом в комментарии hromadske сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, несмотря на попытки сфальсифицировать экспертизу, исказив биологические образцы, эксперты установили у них наличие этанола.

Эту же информацию подтвердил Бабелю адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк. Ему стало об этом известно, поскольку досудебное расследование по этому делу уже завершено, и сторонам открыли материалы.

Адвокат пояснил, что фальсификация затянула время проведения экспертизы, продолжавшейся более 2 месяцев: сначала тесты показали отсутствие алкоголя в биоматериалах. Однако в ходе исследования самих образцов оказалось, что они содержат воду и слюну. Алкоголь обнаружили в слюне.

Решением Киевского апелляционного суда Тандыр будет оставаться под стражей до 26 августа без права внесения залога, сообщает Общественное.

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец. Утверждалось, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицал, что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Позже ВРП отстранила судью Тандыра от совершения правосудия.

19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО .

11 июля экспертиза установила , что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, сбивший насмерть военного в столице, был в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.

3 августа ГБР завершило досудебное расследование по делу судьи, материалы уголовного производства открыли для ознакомления стороне защиты. Наличие алкоголя в крови судьи на момент совершения ДТП подтверждено, подчеркнули в ГБР.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.