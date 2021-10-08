В прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова
Причиной смерти народного депутата Антона Полякова назван острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца
Об этом в Facebook сообщила пресс служба Киевской городской прокуратуры.
"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в ночь на 8 октября 2021 народного депутата Антона Полякова обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, сотрудники патрульной полиции остановили из-за нарушения ПДД.
По словам водителя такси, за несколько минут до того, указанный пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего ему стало плохо и у него началась тошнота.
Работники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, человек умер.
В настоящее время открыто дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
При потерпевшем обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства.
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