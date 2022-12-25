В прокат выйдет украинская драма "Щедрик"

Об этом сообщила пресс-служба Госкино в фейсбуке.

Украинская драма "Щедрик" кинорежиссера Олеси Моргунец-Исаенко выйдет в прокат 5 января 2023 года.

"Нам трудно почувствовать традиционный дух Рождества, а звуки сирен могут быть громче звуков колядок, но мы чтим свои традиции и гордимся нашим "Щедриком" Николая Леонтовича, который знают во всем мире! ...С 5 января на больших экранах всех работающих кинотеатров Украина – "Щедрик", фильм о самой известной в мире щедривке!" – отметили в Госкино.

Лента рассказывает историю трех семей разного происхождения: украинцев, евреев и поляков. Но людей объединила общая беда – репрессивные системы СССР и Третьего рейха.

"Этот фильм - качественное украинское кино, которым украинцы могут и должны гордиться. Очень важно, чтобы мир увидел "Щедрик", чтобы фильм был переведен на как можно большее количество языков и имел хороший международный прокат. Фильм рассказывает правдивую историю украинцев и раскрывает подлинное лицо россиян. Чтобы понять и почувствовать, что в 2022 году переживают украинцы, стоит посмотреть "Щедрик", – рассказала в интервью актриса Оксана Муха.

Напомним, драма "Клондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

Лента совместного производства 4 стран "Дом из щепок" оказалась в шорт-листе на премию "Оскар", она рассказывает о детях Донбасса в приюте во время войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb