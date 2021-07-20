В программу Олимпиады включили новый вид спорта

Об этом сообщает Inside the Games .

Соответствующее решение было принято сегодня в Токио (Япония) на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В новом виде спорта на Играх будут разыграны пять комплектов наград: по два серез мужчин и женщин и один в смешанной эстафете. Всего в соревнованиях примут участие 48 спортсменов.

Ски-альпинизм предполагает прохождение на лыжах природного горного маршрута с подъемом и спуском. Этот вид спорта был представлен на юношеских Олимпийских играх 2020 году в Лозанне (Швейцария).

Напомним, 20 июля МОК дополнил девиз Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее" словом "вместе".

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