В программу Олимпиады намерены включить новые виды спорта
Исполком МОК предложил включить в программу летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, три новых дисциплины
Об этом сообщает "Трибуна".
Международный олимпийский комитет хочет, чтобы на Олимпиаде-2028 разыграли медали по скалолазанию, серфингу и скейтбордингу. Эти виды спорта в виде эксперимента опробовали на Играх-2020 в Токио.
"Отмечу, что эти три вида внесли свой успешный вклад в проведение Олимпиады, которая прошла", - заявил глава МОК Томас Бах на заседании исполкома.
Программа Олимпиады-2028 будет утверждена на сессии МОК в Пекине в 2022 году.
- Напомним,6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства.
- В МИД Китая заявили, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине повредит двусторонним отношениям стран.
- 8 декабря Австралия объявила о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.
- После этого Великобритания и Канада поддержали дипломатический бойкот Олимпиады-2022.
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