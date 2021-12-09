В программу Олимпиады намерены включить новые виды спорта

Об этом сообщает "Трибуна".



Международный олимпийский комитет хочет, чтобы на Олимпиаде-2028 разыграли медали по скалолазанию, серфингу и скейтбордингу. Эти виды спорта в виде эксперимента опробовали на Играх-2020 в Токио.



"Отмечу, что эти три вида внесли свой успешный вклад в проведение Олимпиады, которая прошла", - заявил глава МОК Томас Бах на заседании исполкома.



Программа Олимпиады-2028 будет утверждена на сессии МОК в Пекине в 2022 году.

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