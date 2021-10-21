В проекте закона о столице отсутствуют упоминания о дате выборов, - Безгин
Народный депутат от "слуг народа", председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин пояснил, что в проекте закона о столице не указаны даты выборов в Киеве
Об этом Безгин написал в Facebook.
По словам нардепа, у мэра после принятия закона будут следующие полномочия:
- кроме должности городского головы автоматически возглавляет независимый от центральной власти исполнительный комитет Киевсовета
- руководит городом и распоряжается городским бюджетом
- имеет дополнительные столичные полномочия (участвует в разработке проектов законов / постановлений, касающихся столицы, принимает участие в проведении и организации международных мероприятий и т.п.)
А у нового председателя КГГА после принятия закона должны быть следующие полномочия:
- контролирует законность и конституционность решений мэра (в части столичных функций), Киевсовета, райсоветов и исполкомов с возможностью их обжалования в судебном порядке
- представляет и координирует государственную власть в столице
- реализует государственные программы в столице
- не вмешивается в управленческие и хозяйственные процессы местного самоуправления
По словам Безгина, в заключительных и переходных положениях закона отсутствуют какие-либо упоминания о датах выборов. Вопрос выборов регулируется избирательным кодексом, а не законом о столице. Нардеп считает, что закон могут рассмотреть в зале ВР в конце ноября.
20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О Киеве - столице Украины".
- Отметим, что сейчас Виталий Кличко является и избранным мэром Киева, и главой Киевской городской государственной администрации.
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