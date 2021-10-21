В проекте закона о столице отсутствуют упоминания о дате выборов, - Безгин

Об этом Безгин написал в Facebook.

По словам нардепа, у мэра после принятия закона будут следующие полномочия:

кроме должности городского головы автоматически возглавляет независимый от центральной власти исполнительный комитет Киевсовета

руководит городом и распоряжается городским бюджетом

имеет дополнительные столичные полномочия (участвует в разработке проектов законов / постановлений, касающихся столицы, принимает участие в проведении и организации международных мероприятий и т.п.)

А у нового председателя КГГА после принятия закона должны быть следующие полномочия:

контролирует законность и конституционность решений мэра (в части столичных функций), Киевсовета, райсоветов и исполкомов с возможностью их обжалования в судебном порядке

представляет и координирует государственную власть в столице

реализует государственные программы в столице

не вмешивается в управленческие и хозяйственные процессы местного самоуправления

По словам Безгина, в заключительных и переходных положениях закона отсутствуют какие-либо упоминания о датах выборов. Вопрос выборов регулируется избирательным кодексом, а не законом о столице. Нардеп считает, что закон могут рассмотреть в зале ВР в конце ноября.

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О Киеве - столице Украины".