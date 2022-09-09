Об этом пишет издание Reuters .

Известно, что проект подготовили Польша и Канада в преддверии заседания совета управляющих, высшего директивного органа МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе.

Этот проект распространяется среди 35 стран, входящих в совет управляющих, и является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании совета в марте, против которого выступили только Россия и Китай.

Так же, как и в марте, дипломаты заявили, что цель заключалась в том, чтобы показать, что РФ находится в дипломатической изоляции, и оказывать на нее давление, чтобы она прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции, где, по мнению МАГАТЭ, оккупация и обстрел во время войны создают риск катастрофических последствий ядерной аварии.

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Проект "осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской атомной электростанции".

Кроме этого, по словам дипломатов, проект текста, подготовленный от имени Украины, не являющейся членом Совета управляющих, еще должен быть официально представлен на ежеквартальном заседании совета на следующей неделе, после чего его обсудят и проголосуют.

Несколько дипломатов заявили, что, поскольку формулировка похожа на мартовскую резолюцию, в которой "осуждается" оккупация Россией Украины, она, скорее всего, будет легко принята, и они ожидают незначительных изменений в ее формулировке.

В тексте содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и других ядерных объектов в Украине и на них, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал , что на Запорожской АЭС присутствует российская армия и техника. Они, по его словам, охраняют периметр ЗАЭС

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС. По прибытии в Запорожье Россия заставила ждать миссию в общей очереди въезда на ЗАЭС. До этого им отказали в проходе по спецпропускам.

После завершения миссии МАГАТЭ, двое ее участников остались работать на станции на постоянной основе.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам посещения ЗАЭС.

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