Об этом сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз.

Она опубликовала предварительный план изменения структуры Кабинета Министров.

Власть планируют сократить количество министерств, объединяя их между собой.

Ирина Фриз отметила, что одним из последствий предложенной оптимизации станет исчезновение Министерства по делам ветеранов.

"Больше всего расстроило, что на Минвете поставили крест в этой реформе. То есть в стране, в которой будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей, не будет профильного министерства. Не смогли закрыть в 2019-, потому что Зеленский пообещал на ветеранском форуме сохранить ведомство, так во время / после войны стремятся умножить на ноль", - написала народный депутат.

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