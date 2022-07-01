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Главная Новости В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагают ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - Ирина Фриз

В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагают ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - Ирина Фриз

1 июля, 2022 пятница
20:10
Новости

Власть планирует сократить количество министерств, объединяя их между собой

Об этом сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз.

Она опубликовала предварительный план изменения структуры Кабинета Министров.

Власть планируют сократить количество министерств, объединяя их между собой.

Ирина Фриз отметила, что одним из последствий предложенной оптимизации станет исчезновение Министерства по делам ветеранов.

"Больше всего расстроило, что на Минвете поставили крест в этой реформе. То есть в стране, в которой будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей, не будет профильного министерства. Не смогли закрыть в 2019-, потому что Зеленский пообещал на ветеранском форуме сохранить ведомство, так во время / после войны стремятся умножить на ноль", - написала народный депутат.

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Украина
правительство Шмыгаля
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