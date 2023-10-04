В проекте госбюджета НДФЛ уже распределили, хотя Рада еще не голосовала по этому налогу, - нардеп Синютка
В проекте государственного бюджета учтены расходы, за которые еще не проголосовал парламент. То есть НДФЛ уже распределили, хотя Рада еще не голосовала
Об этом рассказал народный депутат Украины Олег Синютка в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, проект государственного бюджета – это вершина непрофессионализма.
"Если это вера в то, что парламент на 100% подконтролен и будет все выклинивать так, как нужно кому-то во власти, тогда давайте признаем, что Украина не соответствует Конституции. А там написано, что мы являемся парламентско-президентской республикой", - добавил Синютка.
Также нардеп рассказал о финансировании внешней помощи в украинском бюджете в текущем году.
"2023 год это 46 млрд долларов прямого финансирования внешней помощи в украинский бюджет. Это фактически половина украинского бюджета, то есть сумма, полностью закрывающая все социальные расходы. Проект бюджета на 2024 год предусматривает более чем на половину внешнюю помощь от других стран", - отметил Олег Синютка.
- Напомним, Минфин предлагал с 1 октября 2023 года перечислять весь НДФЛ военных и силовиков в государственный бюджет. Это открытие ящика Пандоры и неудачная идея по целому ряду причин. Депутаты фракции "ЕС" инициировали обращение к президенту и парламенту с требованием не допустить изъятие средств из местных бюджетов в пользу центральных властей.
- Органы местного самоуправления по всей Украине принимают решение об обращении к власти по сохранению "военного" НДФЛ в бюджетах общин.
- 3 октября Киевский городской совет обратился в Верховную Раду Украины с целью недопущения лишения возможности территориальных общин населенных пунктов осуществлять финансирование сил безопасности и обороны из местных бюджетов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное