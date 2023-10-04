В проекте госбюджета НДФЛ уже распределили, хотя Рада еще не голосовала по этому налогу, - нардеп Синютка

Об этом рассказал народный депутат Украины Олег Синютка в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, проект государственного бюджета – это вершина непрофессионализма.

"Если это вера в то, что парламент на 100% подконтролен и будет все выклинивать так, как нужно кому-то во власти, тогда давайте признаем, что Украина не соответствует Конституции. А там написано, что мы являемся парламентско-президентской республикой", - добавил Синютка.

Также нардеп рассказал о финансировании внешней помощи в украинском бюджете в текущем году.

"2023 год это 46 млрд долларов прямого финансирования внешней помощи в украинский бюджет. Это фактически половина украинского бюджета, то есть сумма, полностью закрывающая все социальные расходы. Проект бюджета на 2024 год предусматривает более чем на половину внешнюю помощь от других стран", - отметил Олег Синютка.