В проекте госбюджета-2024 на культуру и медиапространство заложили более 10 млрд грн, - Шмыгаль

Об этом сообщает Укринформ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил о том, что на культуру и медиапространство в госбюджете заложили 10,7 млрд грн.

В частности, Шмыгаль подчеркнул, что государство должно поддерживать производство и распространение фильмов и сериалов патриотического толка. Всего в госбюджете на это направление заложено 511 млн грн.

"Мы говорили с нашими кинопроизводителями, и очень важно сохранить финансирование документалистики. Это фиксация преступлений, это наша история, это важный момент. Плюс патриотические фильмы и сериалы очень важны. И я считаю, мы должны эту сферу поддерживать. Никакую войну нельзя выиграть без культуры и истории. Без документалистики. Без того, что делают наши художники, наши деятели в сфере культуры", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, в бюджете впервые учтено введение сертификатов на книги для детей и реализацию проектов по поддержке нацменьшинств и коренных народов.