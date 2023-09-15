В проекте госбюджета-2024 на культуру и медиапространство заложили более 10 млрд грн, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что культура и история играют важную роль в победе. В целом на культуру и медиапространство в госбюджете заложили 10,7 млрд грн
Об этом сообщает Укринформ.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил о том, что на культуру и медиапространство в госбюджете заложили 10,7 млрд грн.
В частности, Шмыгаль подчеркнул, что государство должно поддерживать производство и распространение фильмов и сериалов патриотического толка. Всего в госбюджете на это направление заложено 511 млн грн.
"Мы говорили с нашими кинопроизводителями, и очень важно сохранить финансирование документалистики. Это фиксация преступлений, это наша история, это важный момент. Плюс патриотические фильмы и сериалы очень важны. И я считаю, мы должны эту сферу поддерживать. Никакую войну нельзя выиграть без культуры и истории. Без документалистики. Без того, что делают наши художники, наши деятели в сфере культуры", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, в бюджете впервые учтено введение сертификатов на книги для детей и реализацию проектов по поддержке нацменьшинств и коренных народов.
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