Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в 38-страничном проекте параграф "геополитическая ситуация" остался пустым. В то же время 75 других параграфов было согласовано, в частности, изменение климата, криптовалюты и реформы в многосторонних банках развития.

Один из источников Reuters сообщил, что совместная декларация может не достичь единого согласия.

"Мы можем скрыть разногласия и сделать всеобщее заявление о том, что мы должны иметь мир и согласие во всем мире, чтобы все согласились", - отметил второй источник.

По словам другого высокопоставленного источника в одной из стран G20, пункты о войне против Украины были согласованы странами Запада и направлены России для ее оценки.

Чиновник отметил, что Россия имела возможность принять взгляды западных стран и выразить свое несогласие как часть заявления. В случае отсутствия соглашения Индии придется обнародовать заявление главы, что означало бы, что G20 впервые за 20 лет саммитов не будет иметь декларации.

В то же время, один дипломат ЕС сказал, что Индия выполняет "отличную" работу как хозяина в поиске компромиссов. Однако пока Россия блокирует компромисс, приемлемый для всех остальных.

Саммит G20 в Индии: что известно об участниках

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати.

Впоследствии отмечалось, что Украина надеется , что участники саммита G20 в финальном коммюнике осудят российскую агрессию: участие РФ в обсуждении усложняет процесс.