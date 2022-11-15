В проекте декларации лидеров G20 отмечено, что большинство членов резко осудили войну в Украине, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике", - говорится в проекте декларации.

Предполагается, что Россия выступила против такой формулировки. В частности, отмечают, что были и другие взгляды и оценки относительно ситуации и санкций. Это подтвердил изданию европейский дипломат.

Также в декларации подчеркнули, что саммит G20 не является форумом для решения вопросов безопасности и что он должен быть сосредоточен на вопросах экономических. Впрочем, лидеры признают, что имеющиеся "проблемы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики".

Кроме того, в проекте документа лидеры G20 призвали обеспечить независимость центральных банков, которые таким образом смогут усилить усилия по сдерживанию стремительно растущей инфляции.

14 ноября украинские дипломаты и наши международные партнеры сделали сразу несколько важных шагов в помощи Украине. В частности, согласовали резолюцию относительно репараций от РФ.

В своем вечернем обращении 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что обращается к участникам саммита G19, таким образом исключив Россию из списка G20.

Китай выступил против лишения России членства в Большой двадцатке.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам Большой двадцатки призвал прекратить разрушительную войну Российской Федерации и назвал условия для ее прекращения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после выступления президента Украины отметил , что Украина "срывает" переговоры с Россией, а Зеленского следует "дисциплинировать".