В проекте декларации лидеров G20 отмечено, что большинство членов резко осудили войну в Украине, - Reuters
В проекте 16-страничной совместной декларации лидеры G20 отметили, что осуждают войну в Украине и подчеркнули, что она может иметь серьезные последствия для мировой экономики
Об этом сообщает Reuters .
"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике", - говорится в проекте декларации.
Предполагается, что Россия выступила против такой формулировки. В частности, отмечают, что были и другие взгляды и оценки относительно ситуации и санкций. Это подтвердил изданию европейский дипломат.
Также в декларации подчеркнули, что саммит G20 не является форумом для решения вопросов безопасности и что он должен быть сосредоточен на вопросах экономических. Впрочем, лидеры признают, что имеющиеся "проблемы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики".
Кроме того, в проекте документа лидеры G20 призвали обеспечить независимость центральных банков, которые таким образом смогут усилить усилия по сдерживанию стремительно растущей инфляции.
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