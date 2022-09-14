В проекте бюджета-2023 на восстановление территорий заложено 7 млрд грн, а на дороги – 38 млрд, - нардепка Совсун
На восстановление территорий в проекте бюджета выделено в пять раз меньше средств, чем на дороги – это свидетельствует о приоритетах власти
Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от "Голоса" Инна Совсун.
"В бюджете есть отдельная субвенция на восстановление территорий. Она заложена в бюджете Минрегиона и составляет 7 млрд грн. На строительство дорог заложено 38 млрд грн. Это о приоритетах и реальных цифрах, которые есть. Конечно, нужно восстанавливать территории и пусть это будет приоритетом , но в таком случае деньги должны быть в отдельной субвенции непосредственно на восстановление территорий, а не на то, чтобы построить дороги на территориях, где они пока в приемлемом состоянии", - считает она.
По мнению Совсуна, первичной должна быть защита государства и туда должны направляться все ресурсы.
"38 млрд на дороги и 7 млрд на восстановление Украины – это о вопросе приоритетов и того, что определяется важным", – подытожила нардепка.
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