Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от "Голоса" Инна Совсун.

"В бюджете есть отдельная субвенция на восстановление территорий. Она заложена в бюджете Минрегиона и составляет 7 млрд грн. На строительство дорог заложено 38 млрд грн. Это о приоритетах и реальных цифрах, которые есть. Конечно, нужно восстанавливать территории и пусть это будет приоритетом , но в таком случае деньги должны быть в отдельной субвенции непосредственно на восстановление территорий, а не на то, чтобы построить дороги на территориях, где они пока в приемлемом состоянии", - считает она.

По мнению Совсуна, первичной должна быть защита государства и туда должны направляться все ресурсы.

"38 млрд на дороги и 7 млрд на восстановление Украины – это о вопросе приоритетов и того, что определяется важным", – подытожила нардепка.